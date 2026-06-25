記事ポイント2025年8月からの水不足で休止していた露天風呂が6月2日より再開露天風呂利用者先着1,104名に天狗ステッカーなどをプレゼント妙義山と関東平野を望む露天風呂・サウナが大人620円 富岡市観光協会が運営する妙義ふれあいプラザ「妙義温泉」もみじの湯は、2026年6月2日から露天風呂の通常営業を再開します。2025年8月からの少雨により大塩貯水池の水位が低下したことへの節水協力として、3月1日から露天風呂を終日休