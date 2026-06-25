青森県で最大震度6強を観測した地震を受け、高市総理は、関係省庁に対し、▼早急に被害状況を把握すること、▼地方自治体とも緊密に連携し、人命第一の方針の下、政府一体となって、被災者の救命・救助等の災害応急対策に全力で取り組むこと、▼国民に対し、避難や被害等に関する情報提供を適時的確に行うことの3点を指示しました。高市総理は自身のXを更新し、政府として、地震発生後、直ちに官邸危機管理センターに官邸対策室を