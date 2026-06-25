公開中の映画『免許返納!?』で2度目の共演を果たした舘ひろしと黒川想矢。作品ではスター俳優・南条弘と、彼との出会いをきっかけに人生が変わっていく少年・来宮亮を演じているが、現実の2人にもどこか重なる関係性がある。【動画】舘ひろし×宇崎竜童、迫力満点の冒頭シーン舘は、『西部警察』（1979年）で共演した故・渡哲也さんに憧れ、「渡さんの近くにいたい」と石原プロ入りを決意。一方の渡さんも舘の将来を見込み、自