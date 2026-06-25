全日本空輸（ANA）は、東京/羽田〜札幌/千歳線でシルバーウィークに臨時便を設定する。運航便数は2便。機材はエアバスA320型機を使用する。すでに航空券の販売を開始している。■ダイヤANA1401東京/羽田（06：40）〜札幌/千歳（08：10）／9月19日ANA1402札幌/千歳（08：55）〜東京/羽田（10：30）／9月19日