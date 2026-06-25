カタール代表は現地６月24日、北中米ワールドカップのグループステージ最終節（Ｂ組）で、ボスニア・ヘルツェゴビナ代表とシアトル・スタジアムで対戦した。29分に先制点を献上すると、34分にはGKマフムード・アブナダのオウンゴールで失点。42分にハサン・アル・ハイドスのゴールで１点を返すも、80分に被弾し、１−３で敗れた。この結果、Ｂ組の最下位でグループステージ敗退が決まった。試合後のフラッシュインタビューで