25日午前7時43分、長崎県に土砂災害警戒情報が発表されました。 新たに土砂災害警戒が発表されたのは「時津町」です。 「レベル4 土砂災害危険警報」が発表されている地域では、崖の近くなど土砂災害の発生しやすい地区にお住まいの方は、早めの避難を心がけるとともに、市町から発表される避難指示などの情報に注意してください。 午前7時43分現在、長崎県に出されている土砂災害警戒情報の警戒対象地域は次のとおりです。