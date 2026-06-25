県内は25日も大気の状態が非常に不安定になっています。 気象台は長崎市や佐世保市など6つの市と町にレベル4「土砂災害危険警報」を出しています。 土砂災害に厳重に警戒してください。 25日の県内は、梅雨前線や低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込んだ影響で、大気の状態が非常に不安定になっています。 気象台は25日午前7時40分現在、長崎市や諫早市、佐世保市など7つの市と町に警戒レベル4相当となる「土砂災害