ラグジュアリーブランド・TASAKI（タサキ）の公式X（旧Twitter）アカウントは6月24日、投稿を更新。なにわ男子の道枝駿佑さんをブランドパートナーに起用することを発表し、道枝さんがジュエリーをまとう姿を公開しました。【写真】宝石をまとう道枝駿佑「みっちーを選ぶなんてお目が高い」同アカウントは「TASAKIは、俳優・アーティストとして国内外で高い人気を誇る道枝駿佑さんをブランドパートナーとして迎えます」と発表し、1