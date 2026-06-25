25日午前7時30分ごろに震度6強を観測した青森県階上町によりますと、現在、けが人の情報や停電情報などは入っていないということです。役場の担当者によりますと、役場内にある棚やテレビが倒れたということで「去年や今年4月の地震よりも大きかったような気がする。揺れが始まって、数秒後に大きな揺れになった。20秒ほど大きな揺れが続き、おさまった後も小さな揺れが続いた」と話しました。