タレントで実業家のダレノガレ明美が24日、自身のインスタグラムとXを更新。愛車の「Triumph Bonneville T120 Black」でツーリングを楽しむ様子を公開し、バイクのある生活への思いを明かした。【写真多数】愛車でツーリングを楽しむダレノガレ明美トライアンフのブランドアンバサダーを務めるダレノガレは、カフェや海、ショッピングスポットなどを巡った際の写真を投稿。愛車とともに各地を訪れながら、充実した時間を過ごし