「広島（雨天中止）巨人」（２４日、マツダスタジアム）強い覚悟を胸に、１軍の舞台に戻ってきた。屋根に打ちつける雨音が響く屋内練習場で、広島・中村奨成外野手が黙々とバットを振り込む。「もう一度アピールして、レギュラーをつかみにいかなくてはいけない。そこだけです」と、静かな口調に熱い思いを込めた。昨季は自己最多１０４試合に出場。シーズン後半は「１番・中堅」に定着し、打率・２８２、９本塁打、３３打点