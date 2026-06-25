仕事と趣味の両立は難しい。特に読書を日常的に続けるのは至難の業だ。どうすればいいのか。映画やドラマ、書籍などの時評を行う大島育宙さんの書籍『なぜあなたの感想はふつうなのか』（大和書房）より、インプット術にまつわる箇所を、一部紹介する――。写真＝iStock.com／Sarawutnam※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Sarawutnam■日常に読書を取り入れる方法インプットの中でも特に集中力を要するのが、読書です。動