年金は、受け取り始める年齢を遅らせることで、受給額を増やせます。老後の生活費を考えると、毎月の年金が多いのは大きな安心材料です。一方で、受け取りを遅らせる間は年金を受け取れません。そのため、「何歳まで生きれば元が取れるのか」は、多くの人が気になるポイントです。 本記事では、75歳まで繰下げた場合の損益分岐点と、判断するときの注意点を解説します。 75歳まで繰下げると年金は84％増える 老齢