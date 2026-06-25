自己紹介では何を話すのが正解なのか。企業の組織開発を支援する経営者の安斎勇樹氏は「単に所属や役割といった履歴書的なスペックを開示するだけではもったいない。興味や価値観など、深い部分を話せるように、定期的にアップデートしておくのがいい」という――。※本稿は、安斎勇樹『静かな時間の使い方自分の解像度を上げる「独りの思索」の全技法』（朝日新聞出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／78image