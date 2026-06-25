マグロと並ぶ赤身の代表的な魚・鰹。今回は、高知を訪れたぐっちさん（@gucci.tckb）が現地で出会った味をヒントにした、「ねぎ塩鰹たたき」をご紹介します。薬味たっぷりのポン酢とはひと味違い、シンプルに味わう高知流の一皿。鰹本来の旨みを存分に楽しめるので、ぜひ冷えたビール片手に味わってみてくださいね！旅の余韻を「鰹（かつお）」に込めてこんにちは。ぐっち（@gucci.tckb）です。私事ながら5月に、高知県へ「初鰹」