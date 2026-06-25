◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＢ組第３戦ボスニア・ヘルツェゴビナ３―１カタール（２４日、シアトル競技場）３大会ぶり２度目出場のボスニア・ヘルツェコビナ（ＦＩＦＡランク６４位）が、２大会連続２度目出場のカタール（ＦＩＦＡランク５６位）に３―１で勝利し、今大会初勝利。勝ち点４でＢ組３位となり、決勝トーナメント（Ｔ）進出は他の組の結果を待つことになった。カタールは１分け２敗の最下位で１次リーグ敗退