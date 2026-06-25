天海祐希 天海祐希が24日、都内で行われた『セブン ‐ イレブンの日』発表会に出席した。セブン‐イレブン・ジャパンが7月11日の「セブン ‐ イレブンの日」に向けて、７月１日から11日までの11日間、『なにがあるかな、イレブンDAYS』と称し、様々なキャンペーンを展開する。テレビCMに出演する天海は、「セブン ‐ イレブン」の大ファンといい、様々な食品メニューを自宅に常備しているという。話題は、CMシリー