サッカー北中米Ｗ杯の日本代表ＦＷ上田綺世（フェイエノールト）の妻でモデルの由布菜月が、４月に生まれた第１子との写真を公開した。２５日までに自身のインスタグラムを更新し、「いつかの父の日家族で焼肉に行ってきた！いつもありがと」と食事の様子をアップ。愛娘と同じ向きに体を傾けたツーショットも披露している。この投稿にフォロワーからは「お口がゆふちゃんに似てる？」「おめめきゅるきゅるだ〜〜！」「目元