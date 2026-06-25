7人組男性グループ「IMP.」として活躍している横原悠毅が3年ぶりに単独主演を務める舞台、CINEMATIC STAGE「GINZA MIGHTY GUY」が7月6日から上演される。本作は、小林旭主演で上映された人気シリーズ映画『銀座旋風児（ギンザマイトガイ）』の第一弾となる「二階堂卓也・銀座無頼帖 銀座旋風児」の設定を近未来都市にアレンジして舞台化した作品。かつて銀座に存在した英雄「銀座旋風児」の伝説を知り、自ら“GINZA MIGHTY GUY”