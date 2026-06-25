元テレビ朝日社員の玉川徹氏が25日、レギュラーコメンテーターを務める同局「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）に3放送回ぶりに出演した。番組冒頭、羽鳥慎一アナウンサーが「玉川さん、お休み終わりまして今日から復帰です。よろしくお願いします」と伝え、コメンテーター席の玉川氏は一礼した。22日に羽鳥アナが「玉川さん、お休みです。2週間、冬休みを2分割するようになりまして、後半戦のお休みに入ってお