25日7時30分ころ、岩手県沖の深さ50キロメートルを震源とするマグニチュード6・9の地震があり、青森県で最大震度6強の地震が観測された。これを受け、NHKは連続テレビ小説「風、薫る」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）の第64話の地上波での放送を中止。地震ニュースを継続した。8時9分頃、字幕で「『風、薫る』第64回は午後0時45分から放送予定です」と告知した。また、続く「あさイチ」（月〜金曜前8・15）も特