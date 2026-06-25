夏のご挨拶や帰省の手土産を探している方に注目してほしいのが、バームクーヘン専門店「ねんりん家」の夏限定商品『ピスタチオ香るマウントバーム〈夏の輪〉』。ナッツの女王と呼ばれるピスタチオを贅沢に使用し、ねんりん家ならではのしっとり食感と芳醇な風味を楽しめる一品です。見た目にも涼やかな限定パッケージで、夏の贈り物にもぴったりな新作をご紹介します。 ピスタチオの魅力を重ねた夏限定