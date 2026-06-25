秋元康氏総合プロデュースのシアターボーイズプロジェクト「Ｃｌｏｕｄｔｅｎ」の小峯佑斗、松尾帆高、阿部晴仁が、アイドルとしてのスタートを切った。４月に３０人のメンバーがお披露目され、イベントでのパフォーマンスで経験を積んできた。８月には東京・ダイバーシティ東京プラザ６階に専用シアターが開場予定。３人が活動への思いを語った。決意をもってプロジェクトに挑戦してきた。お披露目の際にも高学歴メンバーが