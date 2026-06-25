25日午前7時30分、岩手県沖の深さ50キロメートルを震源とするマグニチュード6.9の地震があり、青森県階上町で最大震度6強の地震が観測されました。この地震により、日本の沿岸では若干の海面変動があるかもしれませんが、津波被害の心配はありません。気象庁は午前9時半からこの地震について会見する予定です。また総務省消防庁は災害対策室を立ち上げて、情報を収集しています。総理官邸はＸに、「政府は、先ほどの青森における地