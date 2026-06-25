きょう午前7時30分ごろ青森県で最大震度6強の揺れを観測する地震があり、県内の広い範囲で震度4を観測しました。気象庁によりますと、震源は岩手県沖で震源の深さはおよそ50キロ、地震の規模を示すマグニチュードは6.9と推定されています。この地震で青森県で最大震度6強の揺れを観測したほか、岩手県で震度5強、宮城県などで震度5弱を観測しました。県内では鹿角市、大館市、北秋田市横手市、大仙市、由利本荘市、湯沢市、