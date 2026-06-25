“338馬力”の「スポーティモデル」アリスバルのアメリカ法人は2026年6月18日、フル電動SUV「ソルテラ」の2027年モデルを発表しました。ソルテラは、トヨタと共同開発した専用プラットフォームを採用したスバル初のBEV（バッテリー式電気自動車）です。2021年に発表、翌2022年に発売されました。【画像】超カッコイイ！ スバル「新型SUV」を画像で見る（33枚）2025年（2026年モデル）には、内外装デザインを刷新する、いわゆ