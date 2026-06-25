NHK連続テレビ小説『風、薫る』。6月26日放送の第65話では、ツヤ（東野絢香）がある事件を起こしてしまう。 参考：『風、薫る』甲斐翔真のハマり役誕生の予感？『虎に翼』汐見親子の再共演にも注目 朝ドラ第114作目となる本作は、明治時代の医療看護の世界を舞台に、トレインドナースを目指す2人の女性の成長を描くバディドラマ。 直美（上坂樹里）が団子屋でシマケン（佐野晶哉）に出会った第64話。 第65話で