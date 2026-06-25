私はマリ（40代後半）。娘が2人います。娘たちはとてもいい子に育ち、夫も家庭的で、それなりに幸せに暮らしていると思います。娘たちのおかげでママ友も多く、息抜きの時間もあります。ただ、ママ友なので心の底から本音を言えるかというと、また別の話で……。学生時代のように、箸が転がっただけでも楽しい、そんな友情が懐かしいです。そう思っていたとき、1年ぶりくらいに学生時代の友人のアヤコから連絡が来て心が躍りました