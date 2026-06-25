25日午前７時３０分ころ青森県で震度6強を観測する地震があり、新潟県内では村上市で震度３が観測されています。津波の心配はありません。 この地震の震源地は岩手県沖で、震源の深さは約50ｋｍ、地震の規模を示すマグニチュードは6.9と推定されます。この地震により沿岸では若干の海面変動があるかもしれませんが、被害の心配はありません。 青森県は階上町で震度６強、八戸市南郷で震度６弱、八戸市で震度５強が