＜EARTH MONDAMIN CUP事前情報◇24日◇カメリアヒルズCC（千葉県）◇6699ヤード・パー72＞ “佐久間ルート”は封鎖済み？終盤のキーホールとなる17番パー4に今年も新たな改造が加えられた。予定されていたグリーンの改修だけでなく、隣の16番にティショットを打つ裏ルート対策も実施。今年は全選手が難度を増した17番を正規ルートで攻略することになりそうだ。【写真】大胆すぎる裏ルート封じ16番のフェアウェイに新ラ