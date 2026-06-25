＜KPMG全米女子プロ選手権事前情報◇24日◇ヘイゼルティン・ナショナルGC（ミネソタ州）◇6760ヤード・パー72＞今季3戦目となるメジャーがいよいよ開幕するが、ダンロップ『ZXi』シリーズの後継機種とみられるドライバーが会場にお目見えした。そして、そのメジャーという大舞台で畑岡奈紗が実戦投入に踏み切る。【写真】畑岡奈紗が即投入！ダンロップ新『ZXi』後継機のヘッドを大公開ソール部分には『ZXi RKT』のロゴが入る。