25日午前7時40分時点の県内の交通情報をお伝えします。 JR九州は、下記の上下線で始発から運行を取りやめています。 ▼長崎本線の肥前鹿島⇔長崎間 ▼佐世保線の江北⇔佐世保間 ▼大村線の長崎⇔佐世保間 また 博多⇔武雄温泉間の「リレーかもめ」や、博多と佐世保・ハウステンボスをつなぐ「みどりハウステンボス」が本数を減らして運行しています。 松浦鉄道は、伊万里⇔佐々間で始発から運転見合わせています