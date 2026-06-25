＜KPMG全米女子プロ選手権事前情報◇24日◇ヘイゼルティン・ナショナルGC（ミネソタ州）◇6760ヤード・パー72＞先週の「マイヤーLPGAクラシック」の出場を開幕直前に取りやめた古江彩佳が、メジャーの舞台で調整を重ねている。【写真】右側はすべて湖これが1オンも狙える16番ホール欠場理由の詳細は明かさなかったが、「体の事ではない」と説明。ケガなどによるものではないと一安心だ。メジャー前だからといって試合をスキッ