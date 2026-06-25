原子力発電所に関する情報です。東北電力によりますと、▼宮城県の女川原子力発電所2号機と▼東日本大震災より前から運転を停止している青森県の東通原子力発電所について、先ほどの地震による設備の異常は確認されていないということです。また、東京電力によりますと、▼福島県の福島第一原子力発電所と福島第二原子力発電所についても、運転は行っていませんが先ほどの地震による設備の異常は確認されていないということです。