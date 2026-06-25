【米国株式市場】ニューヨーク市場 NYダウ：51,848.90 △182.06（6/24）NASDAQ：25,476.64 ▼110.40（6/24） 1.概況 米国市場は高安まちまちの展開となりました。ホルムズ海峡を通過する原油輸送が増加しており、原油価格が下落したことでインフレ懸念が後退し、ダウ平均は上昇しました。しかし、半導体メーカーであるマイクロン・テクノロジー［MU］の決算発表を引け後に控えて半導