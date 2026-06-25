〓りくりゅう"ペアこと木原龍一さん・三浦璃来さんが日本時間25日、共にインスタグラムを更新。2人にとって初公開となる浴衣姿を披露しました。りくりゅうペアは今年2月、ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで大逆転金メダルを獲得し一躍時の人に。木原さんも「本当に驚き」と語ったほど国内で人気が大フィーバーとなりました。そんななか4月に現役引退を発表。しかしペアは解消せずプロフィギュアスケーターとして、