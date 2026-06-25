青森県などでの地震を受けて、政府は午前7時31分に首相官邸の危機管理センターに官邸対策室を設置し、情報収集と対応にあたっています。また、午前8時30分ごろから、木原官房長官が緊急会見を行い、政府の初動対応について説明する予定です。