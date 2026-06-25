気象庁によりますと25日午前7時30分ごろ、青森県で震度6強を観測する地震がありました。この地震によって日本沿岸で若干の海面変動があっても被害の心配はありません。気象庁によりますと、岩手県沖を震源とする地震があり、震度6強の揺れを観測しました。気象庁によりますと、震度6強を観測したのは、青森県階上町、震度6弱を観測したのは、岩手県八戸市、震度5強を観測したのは、青森県三戸町、岩手県盛岡市、二戸市、八幡平市、