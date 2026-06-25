元「モーニング娘。」でタレントの高橋愛（39）が25日、自身のインスタグラムを更新。24日に日本武道館で卒業公演を行った後輩、牧野真莉愛（25）をねぎらった。ツーショットを添えて「@maria_makino.official らしい卒業コンサートだったと思う」と牧野の卒コンを見届けたことを報告。「とっても素敵でしたそして改めて@morningmusume_officialめーーーっちゃカッコよかった」と後輩たちを称賛した。「ほまたんもい