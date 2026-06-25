阪神のＭＡＸ１６１キロ右腕・工藤泰成投手（２４）が、最強リリーバーへの道を歩んでいる。２３日のヤクルト戦で３者連続三振と好投し連続無失点を８試合に伸ばした。登板２０試合で防御率１．２７。デイリースポーツ評論家の狩野恵輔氏は、「勝利の方程式に名を連ねてもいいほど」と高く評価する。◇◇２年目の工藤が素晴らしい。今季は開幕から左アキレス腱断裂の石井の離脱などで、リリーフ陣が不安視された中で工