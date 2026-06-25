パリ五輪の柔道女子48キロ級金メダリストで、2026年1月に現役引退を発表した角田夏実さん（33）が2026年6月20日、自身のインスタグラムを更新。サッカー日本代表の青いユニフォーム姿で、応援メッセージを送った。「応援して盛り上げましょう」角田さんは「オランダとの開幕戦も熱い戦いでしたね」といい、「みんなで日本代表を応援して盛り上げましょう」と応援メッセージを送った。インスタグラムに投稿された写真では、サッカー