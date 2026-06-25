多種多様さに驚く！【テーマで読む世界遺産】 テーマを軸に読み解くことで、遺産が語りかけるストーリーやその価値がより鮮明に見えてきます。 多くの国が協力して守る世界遺産 シュトルーヴェの測地弧 10カ国に広がる地球の観測地 世界遺産は、国を代表するものというイメージを持たれがちですが、国境をまたいで存在する「トランス・バウンダリー・サイト」と呼ばれる