日本株ＡＤＲ・円換算終値 銘柄名円換算終値（前営業日・東証終値比） トヨタ2715（+29.0+1.08%） ホンダ1389（-2.5-0.18%） 三菱ＵＦＪ3205（00.00%） みずほＦＧ7751（+29+0.38%） 三井住友ＦＧ6370（+14+0.22%） 東京海上7002（+32+0.46%） ＮＴＴ145（-0.1-0.07%） ＫＤＤＩ2681（+1.5+0.06%） ソフトバンク205（-0.3-0.15%） 伊藤忠1812（-7-0.38%）