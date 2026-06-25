【本日の見通し】ドル円は堅調地合い維持も、介入警戒感が上値トライ抑える ドル円は161円台後半で堅調な動きを続けている。2024年7月に付けた161.95円を意識する展開が続く。月曜日の161.93円に続き、昨日は161.84円まで上値を伸ばしたものの、161.95-162.00円の上値抵抗水準を崩すほどの勢いは見られなかった。 今日もしっかりした動きが見込まれる。先週の米FOMCでのタカ派姿勢を受けた米国の早期利上げ期