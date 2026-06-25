東京市場ピボット分析（主要国通貨） ピボット分析 ドル円 終値161.78高値161.84安値161.50 162.25ハイブレイク 162.05抵抗2 161.91抵抗1 161.71ピボット 161.57支持1 161.37支持2 161.23ローブレイク ユーロドル 終値1.1358高値1.1384安値1.1325 1.1445ハイブレイク 1.1415抵抗2 1.1386抵抗1 1.1356ピボット 1.1327支持1 1.1297支持2 1.1268ロ&#12