「Ray-Ban Meta Blayzer Optics」 5月21日から日本での販売がスタートしたMetaのAIスマートグラス「Ray-Ban Meta」を、およそ1カ月に渡って使ってみた。AI機能には進化の余地を強く感じたものの、“ながら聴き”用の開放型スピーカー、手ぶらで撮影できるカメラ、メガネとしての質感など、ハードウェアの完成度は極めて高く感じられた。 左から「Ray-Ban Meta」と「Oakley Meta」 Ray-Ban