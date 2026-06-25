元テレビ朝日社員の玉川徹氏が２５日、コメンテーターを務めるテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）に復帰した。玉川氏は先週金曜日の１９日から番組を欠席。２２日に司会の羽鳥慎一アナウンサーが欠席理由を「冬休み」と発表していた。この日、羽鳥アナが「玉川さん、お休み終わりまして今日から復帰です。よろしくお願いします」と告知した。玉川氏は一礼しあいさつした。