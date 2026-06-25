2連勝中の楽天は本拠地・楽天モバイルに戻って西武と対戦する。勝てば5月14〜16日以来約1カ月ぶりの3連勝となる。先発は前田健太。ここまで6試合で0勝3敗。日本復帰後初勝利、楽天での初勝利へ7度目の挑戦となる。前回登板となった17日の阪神戦は5回4安打2失点と粘りの投球を見せながら味方の援護に恵まれなかった。しかし、今の楽天打線は直近2試合連続で2桁安打＆8得点と好調なだけに援護が期待できそう。前田健の西武戦登