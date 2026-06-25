初体験となる都市対抗野球東北地区2次予選のマウンドでも、持ち味を存分に発揮した。TDKで入社2年目を迎えた藤井優矢投手（23）が、23日のJR盛岡戦で6回から救援。2回を無安打無失点に封じ、8―0で快勝したチームは第2代表決定トーナメント3回戦に駒を進めた。「初めての2次予選ということで最初は緊張しました。（大学時代の全国大会と）同じ雰囲気かなと思っていましたが、全然違った。一つアウトを取ったら緊張がほぐれ、自