「ミスタータイガース」藤村富美男が劇的な代打逆転満塁サヨナラ本塁打を放ったのはちょうど70年前のこの日、1956（昭和31）年6月24日だった。甲子園での広島戦。0―1の9回裏、2死満塁となって、監督兼任の藤村は三塁コーチボックスから代打として打席に向かった。長谷川良平の1―1後のカーブを左翼席へ運んだ。8月で40歳を迎える藤村の通算224本目、最後の本塁打だった。巨人と優勝争いを演じていたシーズンだが、チーム内